النزاهة النيابية: وزارة الكهرباء فشلت في صيانة الشبكات وهدرت المال العام

شفق نيوز/ دعا عضو في لجنة النزاهة النيابية، يوم الأربعاء، وزير الكهرباء الى التعاقد مع شركات مختصة باعمال الصيانة لادامة شبكات الطاقة الكهربائية وخطوط التوزيع والمحولات في المحافظات، مشيرا الى ان الاجراءات المتبعة محليا طيلة السنوات السابقة اثبتت فشلها ولم تحقق اي نتائج.

وقال النائب عزيز شريف المياحي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ان "جميع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية والمحولات في محافظات العراق تعاني من التهالك ما أدى إلى فقدان نسبة كبيرة من طاقتها الإنتاجية والتوزيعية، رغم حجم التخصيصات المالية للموازنات السابقة، إلا أن تلك الأموال لم تحقق أي نتائج وكانت نتيجتها هدر المال العام وتراجع عمل تلك الشبكات وتفاقم الاعطال فيها".

واضاف المياحي، ان "الكوادر المحلية المخصصة لأغراض الصيانة لا تمتلك للأسف الشديد الإمكانيات الكافية من العدد والعدة في احتواء حجم الأضرار في الشبكات الكهربائية وما نراه هي حلول ترقيعية انعكست سلبا على واقع الطاقة الكهربائية في المحافظات".

وتابع "ومن منطلق المسؤولية الرقابية والقانونية في دعم البرنامج الحكومي وجهود وزارة الكهرباء، فإننا نقترح حلاً وحيداً لا بديل له من خلال التعاقد مع شركات رصينة ومختصة في مجال الصيانة والتجهيز للمحولات وإلزامها باستكمال جميع إجراءات الصيانة والنصب ضمن سقوف زمنية واضحة لوضع الخطط والمعالجات الفعلية الجذرية لجميع الشبكات بالمحافظات لإنهاء هذا الملف".