شكوى نيابية ضد وزير التجارة لدى الادعاء: خزين الرز غرق في بغداد (وثيقة)

شفق نيوز/ قدم عضو في لجنة النزاهة النيابية، يوم الأربعاء، شكوى نيابية ضد وزير التجارة اثير داوود بسبب غرق خزين مادة الرز في مخازن تعبئة الحرية ببغداد.

وقال النائب السلامي، وفق كتاب رسمي، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، ووجهه إلى جهاز الادعاء العام، إنه "يشتكي ضد وزير التجارة بسبب غرق خزين الرز في مخازن معمل خلط وتعبئة الشاي في منطقه الحرية التابعه للشركه العامة لتجارة المواد الغذائية.

وجاء في الكتاب، "بناء على جولة ميدانية يوم 26 كاون الأول لمخازن معمل خلط وتعبئة الشاي في منطقة الحرية التابع للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية حيث اتضح غرق جزء من خزين الرز الاستراتيجي، ومن اجل صحة وسلامة المواطن العراقي ومحاسبة المقصرين والحفاظ على المال العام نطلب اتخاذ الاجراءات الاصولية، والشكوى ضد وزير التجارة ومن يثبت تقصيره.