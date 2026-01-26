النزاهة: القبض على 4 موظفين في تربية الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة - مكتب تحقيق الأنبار - يوم الاثنين، تنفيذ أمر قبضٍ بحقّ (4) مُوظَّفين في مُديريَّة تربية المُحافظة؛ لقيامهم باختلاس أكثر من مليار دينارٍ من مبالغ الأمانات الضريبيَّة.

وأشارت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في المُحافظة، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ أربعةٍ من مُوظَّفي قسم الحسابات في مُديريَّة تربية المُحافظة؛ لاختلاسهم مبالغ (17) صكاً من صكوك الأمانات الضريبيَّة العائدة للمُديريَّة.

وبينت أنَّ قيمة مبالغ الصكوك بلغت (1,152,958,887) مليار دينار، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين قاموا بتنظيم صكوك الأمانات الضريبيَّة للمشاريع المُنفَّذة للعام 2021، لأسمائهم والاستفادة منها بشكلٍ شخصيٍّ، دون إيداعها في حساب دائرة الضريبة بالمُحافظة.

وأضافت: "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات".