النزاهة العراقية توقع مذكرة تفاهم مع إسبانيا لمكافحة الفساد

شفق نيوز/ وقعت هيئة النزاهة العراقية والادعاء العام الإسباني، يوم الأحد، مذكرة تفاهم لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الفساد والوقاية من تداعياته.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المذكرة التي وقعها عن الجانب العراقي رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، وعن الجانب الإسباني المدعي العام في مملكة إسبانيا الفارو غارسيا اورتيز.

وأشارت إلى أن المذكرة تأتي ضمن أعمال تعزيز التعاون الدولي بما ينسجم مـع نص الفصل السادس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع البلدان الأعضاء على تبادل أقصى ما يمكن من المساعدة الفنية في خططها وبرامجها لمكافحة الفساد، والوقاية منه.

وتهدف المذكرة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته عبر أنشطة متنوعة، منها: متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة لدى الهيئات الوطنية وملفات التعاون الدولي الخاصة باسترداد الأموال المتحصلة من الفساد وتسليم المطلوبين، وتبادل الرؤى والسياسات والتجارب والدراسات الرامية إلى إعداد إستراتيجيات شاملة لمنع الفساد والتصدي له، وتنفيذ الخطط الفنية المتصلة بمجالات التعاون.

واشتملت مواد المذكرة على إثراء تجارب ومعارف الطرفين في الجوانب الرقابية المختلفة، وتفعيل البرامج الفنية للتدريب التي ترتكز على تطوير القدرات الاحترافية للجانبين بهذا الصدد، وتبادل الدراسات والبحوث في ميدان الوقاية من الفساد ومكافحته وتيسير نشرها من خلال الإصدارات الدورية والمجلات الأكاديمية الرصينة.

كما تتضمن المذكرة تعزيز التعاون الثنائي في مجال التوعية الاجتماعية، لا سيما في مجال البحث في المسببات الاجتماعية للفساد وتجلياته؛ من أجل نشر المعلومات المتصلة بمنهجيات وأصناف العمل الوقائي وبناء القيم الأخلاقية المرتبطة بالنزاهة والشفافية.