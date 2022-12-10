في قضية "سرقة القرن" .. النزاهة العراقية توقع صحفياً تسلم رشوة ليمتنع عن النشر بقضايا فساد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، يوم السبت، أنها تمكنت من ضبط أحد الصحفيين متلبساً بالرشوة؛ مقابل الوعد بالامتناع عن النشر بإحدى قضايا الفساد التي أصبحت قضيَّـة رأي عام.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّـة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتمكن ملاكات مديريَّـة تحقيق الهيئة في بغداد من ضبط صحفي أقدم على أخذ مبالغ ماليَّـة مقابل عدم النشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضيَّـة سحب مبالغ الأمانات الضريبيَّـة من فروع مصرف الرافدين.

وتابعت موضحةً أن العمليَّـة التي تم تنفيذها؛ استناداً إلى أحكام القرار (160لسنة 1983)، أسفرت أيضاً عن ضبط مبلغ الرشوة.

ونوهت بتنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق.

ووفقا للمعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإن الصحفي هو حسام العزاوي.

وسبق للهيئة أن أعلنت تفاصيل عمليَّة تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقِّ أبرز المُتَّهمين بقضيَّة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، بدءاً من تلقِّيها معلومات تشير إلى أنَّ المدير المُفوَّض لشركة (المبدعون للخدمات النفطيَّة المحدودة) يروم مُغادرة العراق عبر مطار بغداد الدولي في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي في محاولةٍ منه للهروب من وجه العدالة، مروراً بالتحرِّي عنها واستجلاب المذكرات القضائيَّة بالقبض ومنع السفر، وانتهاءً بإلقاء القبض عليه.