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النزاهة العراقية تكشف تزويراً حوَّل إرهابياً إلى "شهيد"

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-27T06:42:14+0000
النزاهة العراقية تكشف تزويراً حوَّل إرهابياً إلى "شهيد"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات اختلاسٍ ومُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ في دوائر النفط والكهرباء والصحَّة والبلديَّة في محافظة ديالى. 

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بأنَّ تحريات وتدقيق فريق عمل مكتب تحقيق ديالى قادت إلى الكشف عن هدر(168,000) ألف لترٍ من مادة النفط الأبيض من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المحافظة، مُبيِّنةً أنَّ الشركة تقوم بتوزيع (2,000) لتر من النفط الأبيض للمخابز والأفران في قضاء الخالص، بالرغم من إغلاقها منذ فتراتٍ طويلةٍ، فضلاً عن أنَّ بعضها يعمل بالغاز السائل.

وأضافت إنَّه تمَّ ضبط محاضر كشفٍ في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة لتجهيز الكميَّات المذكورة تمَّ تجهيزها للمخابز والأفران المُتوقِّفة عن العمل خلال الفترة من شهر كانون الثاني لغاية شهر تموز من العام الحالي، خلافاً للضوابط والتعليمات.

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمَّ رصد تلاعبٍ وتزويرٍ ومُخالفاتٍ رافقت ضبط كتابٍ واردٍ إلى دائرة صحَّة ديالى – قسم الطب العدلي، خاص بالمُخالفات الماليَّة عن صرف مبالغ ماليَّةٍ لعائلة أحد الأشخاص؛ بعدِّه شهيداً ومن ضحايا الإرهاب، بالرغم من وجود مُؤشِّرٍ أمنيٍّ عليه بأنَّه من ضمن المجاميع الإرهابيَّة المُسلَّحة العاملة ضدَّ سلطة القانون.

الدائرة أوضحت أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء ديالى، تمكَّن من ضبط (6) معاملات تجهيزٍ في مخازن المحطَّات التابعة لتوزيع كهرباء ديالى، حيث تمَّ بموجب تلك المعاملات صرف (73) عموداً ومواد إلى مركزي صيانة كهرباء العظيم والخالص بصورةٍ " وهميَّةٍ" وعلى الورق فقط .

وأكَّدت تنفيذ عمليَّتين مُنفصلتين في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة أسفرتا عن ضبط قطعتي أرضٍ خُصِّصَتا بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، مُنوِّهةً بضبط أصل الكتابين الصادرين عن شعبة الأملاك في المُديريَّة بخصوص تسجيل قطعة الأرض الأولى باسم أحد الأشخاص دون وجود محضر تخصيصٍ أصوليٍّ، إضافةً إلى تسجيل قطعة الأرض الأخرى لأحد الأشخاص؛ بالرغم من تخصيصها إلى ورثة شهيدٍ ضمن القرار(168) الخاص بجهاز مُكافحة الإرهاب وطيران الجيش.

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