النزاهة العراقية تعلن استرداد "مليارات الدنانير" ومصوغات ذهبية من مسؤولين حكوميين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة العراقية، يوم الأحد، عن استرداد مليارات الدنانير ومئات آلاف الدولارات ومصوغات ذهبية من مسؤولين حكوميين مدانين وموقوفين من قبل السلطات الحكومية بقضايا تتعلق بالفساد المالي.

وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تم استرداد مليون و630 ألف دولار أمريكي مسترد كجزء كسب غير مشروع من تضخم الأموال لدى المدان المحكوم بالحبس الشديد اربع سنوات، رعد قاسم محمد علي"، مبيناً أن "المدان كان يشغل منصب مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء وعند التحري تم العثور على مصوغات ذهبية ولم تُقيّم لغاية الان وتسعيرها".

ولفت حنون إلى أن "المبلغ الثاني هو مليار و843 مليون دينار مسترد من الموقوف في مكتب ميسان علاء شوحي ابو علي الساعدي، وكان يشغل منصب مدير قسم حسابات الأفراد في شركة ميسان".

وبيّن حنون، أن "250 ألف دولار بدل ايجار مستشفى مشيّد في منطقة الداوي، يعود للمدان محمد حنش محمود وكان يشغل منصب مدير منفذ طريبيل سابقا"، مبيناً أنه "حالياً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات".

وأشار إلى أنه "تم استرداد 42 مليون دينار من زوجة المتهم اسامة جودت، مدير السابق الضرائب عن جريمة الضرائب"، لافتاً إلى أن "الأموال من العقارات التي تم ضبطها هي من أموال الاختلاس من تضخم وليس سرقة الضرائب".