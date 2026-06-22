النزاهة العراقية تطلب تعاوناً بريطانياً لاسترداد الأموال المنهوبة

شفق نيوز- بغداد

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، المملكة المتحدة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة عوائد الفساد، مؤكدة أن جرائم الفساد باتت عابرة للحدود وتتطلب تنسيقاً قانونياً فاعلاً بين الدول.

وأكد رئيس الهيئة محمد علي اللامي، خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفساد لم يعد شأناً محلياً، بل أصبح من الجرائم العابرة للحدود، ما يستوجب تفعيل آليات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد.

وشدد اللامي على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين العراق والمملكة المتحدة في مجال مكافحة الفساد، وتطوير آليات استرداد المتهمين والأموال المهربة، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية ويحمي المال العام.

كما دعا إلى التزام الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا سيما ما يتعلق باسترداد الموجودات، بوصفه أحد أهم الأدوات القانونية الدولية لإعادة الأموال المهربة التي تمثل عوائد الفساد ومتحصلاته.

وتناول اللقاء أهمية نشر ثقافة النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتوفير بيئة عمل تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم التنمية الاقتصادية، فضلاً عن الاستفادة من التجارب الدولية في مكافحة الفساد وتطوير قدرات الأجهزة الرقابية، إلى جانب بحث دور التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية في الحد من الفساد.

من جانبه، أبدى السفير البريطاني استعداد بلاده للتعاون مع مؤسسات الدولة العراقية، ولا سيما الأجهزة الرقابية المعنية بمنع الفساد ومكافحته، مشيراً إلى أن الفساد يمثل تحدياً خطيراً لمؤسسات الدول ويستنزف جزءاً كبيراً من الموارد الاقتصادية، فيما يسهم الحد منه في توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.