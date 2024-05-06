النزاهة العراقية تبحث عن مسؤول "مرتش" في الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، إجراءها عمليات تحر وتفتيش بحق مسؤول في شركة توزيع كهرباء البصرة؛ إثر اتهامه باقتراف جريمة الرشوة.

وقال إعلام الهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن فريقاً من مُديرية تحقيق الهيئة في محافظة البصرة أجرى عمليات التحري والتفتيش؛ من أجل تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المعاون الفني لمدير مديرية توزيع كهرباء/ فرع البصرة وذلك بالتعاون مع قوة من جهات إنفاذ القانون.

وأضاف إن أمر القبض القضائي الصادر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) جاء على خلفية ضبط الهيئة لمُتهمين في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الجنوبية بالجرم المشهود مُتلبسين بالرشوة؛ بعد قيامهما بتسلُم مبلغ قدرُه ثلاثة ملايين دينار من أحد المشتكين.

وبين إن المتهمين تسلما مبلغ الرشوة؛ لقاء رفع مُحولة كهربائية من أمام العقار العائد للمشتكي، مؤكداً أنهما اعترفا بأنهما وسيطان لتسلُم المبلغ وتسليمه للمُتْـهم الرئيس، "المعاون الفني لمدير مديرية توزيع كهرباء/ فرع البصرة".

ونوه بأن عمليات البحث والتفتيش - التي قام بها فريق مُديرية تحقيق الهيئة في البصرة منذ صدور المُذكرة بحق المتهم الهارب- ما زالت جاريةً وأن الفريق يعمل حثيثاً للقبض عليه، وتسييره للقضاء؛ ليصدر الأخير القرار المناسب بحقه.