النزاهة العراقية: الحبس الشديد بحق مدير بلديتين أسبق أضر بالمال العام

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، صدور قراري حكم بحق مدير بلديَّتي الحلة والقاسم الأسبق؛ إثر اقترافه مخالفات بواجباته الوظيفيَّة تسببت بإضرار المال العام.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنح الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصرت قرار حكم غيابي يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدير بلديَّة الحلة الأسبق؛ مبينة أن المدان تسبب بإضرار المال العام جراء اقتراف مخالفات بتشغيل مجزرة الحلة الحديثة اثناء فترة توليه إدارة بلديَّة الحلة، لافتة إلى أن المشروع تم إنشاؤه بمبلغ قدره (15،000،000،000) خمسة عشر مليار دينار عراقي.

وأوضحت الدائرة أن المحكمة أصدرت قرار حكم غيابي آخر بحق المدان ذاته عندما كان يشغل منصب مدير بلديَّة القاسم (الأسبق) يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين، مبينة أن المدان أقدم على تجهيز (550) طناً من مادة الاسفلت من السوق المحليَّة؛ لتبليط شارع في قضاء القاسم، على الرغم من وجود معمل تابع لمديريَّة بلديات بابل يقوم بتجهيز هذه المادة؛ مشيرة إلى أن تلك المخالفة تسببت بإضرار المال العام.

وتابعت أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّتين، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً عن كل قضية من القضيتبن بالحبس الشديد لمدة سنتين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل.