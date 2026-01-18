النزاهة: الحكم بالحبس الشديد لمسؤول محلي سابق في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أعلنت هيئةُ النزاهة، يوم الأحد، صدور حكمٍ قضائيّ بالحبس الشديد بحقّ مُدير بلديَّة بعقوبة "سابقاً"، على خلفية إضراره بالمال العام.

وأوضحت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ بحقّ المُدان الهارب (سعد نصر علوان) مُدير بلديَّة بعقوبة سابقاً؛ وذلك لإحداثه ضرراً عمدياً بالمال العامّ، ومُخالفته لواجباته الوظيفيَّة وقيامه بتخصيص عقارٍ في إحدى المقاطعات خلافاً للضوابط ومن دون وجود محضر تخصيصٍ أصوليٍّ.

وأضافت أن تفاصيل القضيَّة تشير إلى تخصيص مُديريَّة بلديَّة بعقوبة قطعة أرض لـ"مُتوفى ضمن شريحة الصحفيّين" بموجب محضر تخصيصٍ أصوليٍّ، ومن خلال مراجعة زوجة المُتوفَّى للمُديريَّة؛ لغرض التسجيل تبيَّن قيام المُديريَّـة بتخصيص القطعة إلى شخصٍ آخر، خلافاً للضوابط والتعليمات.

وقررت المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات المُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ للبلديَّـة والتحقيق الإداريّ، الذي أثبت مُقصريَّـته، إدانته وفق أحكام المادة ( 340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) بدلالة الموادّ (49،48،47)، وإيقاع عقوبة الحبس الشديد، وإعمام أمر قبضٍ بحقّه، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المُتضرّرة بحقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة .