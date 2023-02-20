النزاهة.. الحبس لمدة عامين لمسؤول سابق في وزارة المالية

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور حكم حضوري لمدة عامين بحق مدير عام سابق في وزارة الماليَّة، لارتكابه مخالفة في منح فرصة استثماريَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أوضحت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس سنتين للمدير العام لدائرة عقارات الدولة سابقاً"، مبينة أن "قرار الحكم بحق المتهم صدر؛ جراء إقدامه على ارتكاب مخالفة في منح إجازة لأحد المستثمرين وإحدى الشركات الأهليَّة؛ لإنشاء مجمع سكني على قطع أراض في موقع متميز وسط العاصمة بغداد".

وأضافت الدائرة إن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بتقصير المدان، فقررت الحكم عليه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (331) من قانون العقوبات".