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النزاهة البرلمانية تعد "غرامات الكمامة" سرقة مقننة وتتحرك لإلغائها

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-18T09:59:09+0000
النزاهة البرلمانية تعد "غرامات الكمامة" سرقة مقننة وتتحرك لإلغائها

شفق نيوز/ علقت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على بدء تطبيق فرض الغرامات المالية على المواطنين، الذين لا يتردون الكمامة في السيارات، عادة إياه "سرقة مقننة".

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، لوكالة شفق نيوز، إنه "على الحكومة العراقية حقوق، وضمن تلك الحقوق توفير الكمامات للشعب العراقي، بعدها تفرض غرامات لمن لا يرتدي الكمامة، فلا يحق للحكومة فرض غرامات دون تنفيذ ما عليها من واجبات".

وبينت نصيف انه "لغاية الآن لا احد يعرف اين تذهب الاموال، التي يتم فرضها على المواطنين من الذين لا يرتدون الكمامة، فهذه الاموال تذهب الى جهة مجهولة لا احد يعرفها، ولهذا هذه الغرامات هي عبارة عن سرقة مقننة".

وأضافت عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي اننا "في مجلس النواب سيكون ضد هذا الامر لما فيه من شبهات، وسيكون لنا حراك سريع لمنع فرض هذه الغرامات، خصوصاً فيها مخالفة دستورية".

يشار إلى أن مديرية المرور العامة بدأت اليوم الخميس بفرض غرامات على المواطنين من سائقي السيارات الذين لا يرتدون الكمامة، ويبلغ مبلغ الغرامة 25 ألف دينار.

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