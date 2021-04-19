النزاهة الاتحاديَّة تضبط مسؤولاً بزراعة الكرخ متلبساً بالرشوة

شفق نيوز/ تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبطٍ متهمين اثنين متلبسين بالرشوة، أحدهما يعمل مديراً في إحدى مديريَّـات الزراعة في بغداد .

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، تمكن من ضبط مدير قسم الاستيلاء في مديريَّة زراعة الكرخ مع قريب له متلبسين بالرشوة، مقابل إصدار كتاب صحَّة صدور أرض زراعية لأحد مراجعي المديريَّة".

وأضافت أن "العمليَّة التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار (١٦٠) لسنة ١٩٨٣ أسفرت عن ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، أثناء تسلمهم مبلغ الرشوة البالغ خمسين ألف دولار"، فيما أشارت إلى انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".