النزاهة الاتحادية تعلن إعادة 3,2 مليارات دينار إلى المصرف الصناعي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، أن إجراءاتها التحقيقيَّة أعادت مبلغاً قدره (3,200,000,000) دينار عراقي إلى أحد فروع المصرف الصناعيّ في بغداد.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن أحد المُقترضين قام بتسليم مبلغ القرض البالغ (3,200,000,000) دينار إلى فرع المصرف الصناعيّ في ساحة بيروت، بعد مطالبة المصرف بإعادته، مُشدِّدةً على أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة وكشفها عن منح القرض بالمبلغ المذكور في العام 2016؛ لإنشاء معملٍ لتدوير وكبس النفايات في مُحافظة بابل الذي كشفت أنه وهميٌّ، وليس له وجودٌ على أرض الواقع، قادت إلى مطالبة المصرف بإعادة المبلغ وهو ما تحقَّق فعلاً.

وأوضحت الدائرة عدم قيام المُقترض، الذي قام باستئجار قطعة أرضٍ عائدةٍ ملكيَّتها إلى بلديَّة الحلة، بتسديد بدلات الإيجار منذ عام 2017، فيما لم تقم البلديَّة بأيِّ إجراءٍ من شأنه تحصيل الإيجارات المُتراكمة.

وبينت الهيئة أنها كانت قد أعلنت منتصف كانون الأول الماضي عن تمكُّن ملاكاتها في بابل من ضبط إضبارة المعمل الوهميِّ في المحافظة.