النزاهة الاتحادية تضبط مديرة مدرسة "تلاعبت" بتعيينات الديوانية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط مديرة مدرسة في محافظة الديوانية متلبسة بالرشوة، فيما بينت ان المتهمة قامت بالتلاعب بالتعيينات الخاصَّة بتربية المحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكن من ضبط مُديرة إحدى المدارس التابعة إلى مُديريَّة تربية الديوانيَّة مُتلبّسة بالرشوة؛ مقابل قيامها بالتلاعب في التعيينات الخاصَّة بتربية المحافظة".

وأردفت إنَّ "ملاكات المكتب، وبعد إجراء التحقيقات الأوليَّة، توصَّلت إلى أنَّ المُتَّهمة أقدمت على تزويد المُواطنين بأوامر إداريَّةٍ للعمل بصفةٍ مجانيَّةٍ؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ عن طريق قيامها بحذف بعض الأسماء الموجودة ضمن قوائم الأمر الإداريِّ الصادر عن مُديريَّة تربية الديوانيَّة، وإضافة أسماء أخرى"، لافتةً إلى "تزويدهم بمباشراتٍ في المدرسة التي تديرها، على الرغم من عدم مُباشرتهم أصولياً".

وتابع البيان أن "المُتَّهــمة سيقت صحبة المُبرزات ومحــضر الضبـط الأصولي بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات، إلى قاضي التحقيق الخفر؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّـة وتقرير مصير المُتَّهمة".