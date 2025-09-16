النزاهة الاتحادية تسترد مدير سامراء السابق من سلطنة عُمان

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تمكنها من استرداد مدير سابق في بلدية سامراء من سلطنة عُمان، بعد إدانته بالإهمال والتقصير في أداء واجباته الوظيفية.

وأوضحت الهيئة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن جهود دائرة الاسترداد، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) والسفارة العراقية في مسقط، وبالتنسيق مع السلطات العُمانية، أسفرت عن استرداد المُدان الهارب أحمد عبد اللطيف حميد السامرائي، بعد صدور نشرة حمراء دولية بحقه وإذاعة بحث من مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأشارت الهيئة إلى أن السامرائي كان مدير قسم الأراضي في بلدية سامراء، وأقدم في عام 2013 على رفع معاملات طلبات تخصيص قطع أراضٍ لموظفي البلديّة دون مراعاة المفاضلة، مما حرم موظفين مستحقين.

وكانت محكمة الجنح في صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبسه الشديد لمدة أربع سنوات استنادًا إلى المادة (341) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، بعد الاطلاع على الأدلة والإثباتات الكافية لإدانته.