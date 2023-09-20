النزاهة: استقدام وزيري الهجرة والمهجرين والنقل سابقاً وثلاثة وكلاء وزارة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزيريّ الهجرة والنقل السابقين ووكلاء سابقين لثلاث وزارات.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن دائرة التحقيقات أفادت بأن محكمة الكرخ الثانية قررت استقدام رئيس وأعضاء اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين من جراء العمليات الإرهابية والمؤلفة وفق قرار مجلس الوزراء في العام 2014.

وبينت أن الاستقدام شمل وزير الهجرة والمهجرين سابقاً لكونه رئيساً للجنة التي ضمت في عضويتها وزير النقل سابقاً "مدير عام حينها"، ووكلاء وزارات الإعمار والإسكان والتربية والصحة السابقين، في قضية المخالفات المرتكبة من قبلهم في عملية إغاثة وإيواء العوائل النازحة من جراء العمليات الإرهابية في محافظة بابل والمتعلقة بالمنحة الصينية لإنشاء مجمعٍ كرفانيٍ.

وتابعت أن أمر الاستقدام الصادر وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات شمل ثلاثة مديرين عامين في وزارات التخطيط والمالية والنفط، فضلاً عن رئيس جمعية الهلال الأحمر وثلاثة ضباط برتبة لواء في وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة.