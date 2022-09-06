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النزاهة: استقدام مدير عام تربية كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-06T16:53:11+0000
النزاهة: استقدام مدير عام تربية كركوك

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء، عن صدور أمر باستقدام المدير العام لتربية محافظة كركوك وعدد من المُديرين في المُديرية.

وقالت الدائرة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق كركوك أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لتربية مُحافظة كركوك ومُديري قسمي التخطيط التربوي والإشراف التربوي فيها، مُبينةً قيام المُتهمين بعدم إدراج أسماء عدد من المُحاضرين المُتعاقدين مع المُديرية في قوائم المُحاضرين، فضلاً عن امتناعهم عن صرف المُستحقات المالية المُخصصة لهم، باعتبارهم مُحاضرين مُستمرين في العمل.

 وأضافت الدائرة إن محكمة تحقيق كركوك أصدرت أمر الاستقدام بحق المُتهمين الثلاثة؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدل.

 

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