النزاهة تستدعي مسؤولين في مصرف حكومي للتحقيق بشبهات فساد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بأن هيئة النزاهة استدعت عدداً من مسؤولي أحد المصارف الحكومية للتحقيق في شبهات فساد مالي وإداري، استناداً إلى إفادات أدلى بها أحد المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم مؤخراً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود شبهات بتورط عدد من مسؤولي المصرف في قضايا فساد مشتركة مع متهمين موقوفين، إلى جانب التحقيق في ملف إصدار وصرف صكوك خاصة بمصفى الشمال.

وأضاف أن التحقيقات تشمل مزاعم بوجود مخالفات قانونية وإدارية رافقت إجراءات تحرير تلك الصكوك وصرفها، فيما تواصل هيئة النزاهة استكمال إجراءاتها القانونية لتحديد المسؤوليات بحق من يثبت تورطه.