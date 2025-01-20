النجيفي يعد بـ"حلول عادلة" لقضية الأراضي الممنوعة من البناء في نينوى

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله أثيل النجيفي، يوم الإثنين، أن لجنة الأراضي الممنوعة من البناء مستمرة في عملها بهدف التوصل لحلول عادلة وفقا للقانون والدستور.

وقال النجيفي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تراجع مختلف الحالات بعناية لضمان إيجاد حلول عادلة ومنصفة تتماشى مع القوانين والأنظمة".

وأوضح النجيفي، أن "لجنة الأراضي الممنوعة من البناء قد التقت بالعديد من المتضررين وراجعت حالاتهم بهدف التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف"، مبينا أن "اللجنة تعمل وفقًا لمبادئ القانون والدستور، وأن توصياتها ستصدر قريبًا لتعكس التزامها بالعدالة وتحقيق المصلحة العامة".

وأكد أن "اللجنة ستواصل العمل بإخلاص لمعالجة القضايا التي تمس حقوق المواطنين، بما يخدم الصالح العام ويضمن تطبيق القوانين والأنظمة بشكل عادل ومنصف".

يذكر أن جهات متنفذة تمنع البناء في أطراف الموصل منذ أكثر من عقد من الزمن، بداعي التغيير الديموغرافي، وهو ما زاد من حدة التوترات حول هذه الأراضي.

وكان مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، قال في وقت سابق، أن أكثر من 9 الاف مواطن بينهم عوائل شهداء وجرحى يمتلكون سندات حكومية، إلا أنهم ممنوعون من البناء.