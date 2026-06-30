النجيفي: إنهاء حظر البناء بأطراف الموصل انتصار لحقوق آلاف المواطنين

شفق نيوز- نينوى

وصف عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس لجنة الأراضي، عبد الله النجيفي، اليوم الثلاثاء، تصويت المجلس على توصيات اللجنة الخاصة بالمناطق الممنوعة من البناء مثل "قزة فخرة" و"جليوخان" والمناطق الأخرى بأنه خطوة تمثل انتصاراً حقيقياً لحق آلاف المواطنين الذين انتظروا سنوات طويلة.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الملف كان من أصعب الملفات التي واجهتها نينوى خلال العقدين الماضيين، وكانت رئاسة هذه اللجنة تحدياً كبيراً كونها لم تكن تتعلق بإجراءات إدارية فحسب، بل بمظالم امتدت لسنوات وبحقوق أُوقفت، وأحلام آلاف العائلات التي بقيت تنتظر الإنصاف".

وأضاف أن "التوصيات التي صوّت عليها المجلس أكدت حق المالك الصرف في البناء وفق القانون، وألزمت البلديات بالإسراع في منح إجازات البناء، ورفضت أي منع أو تدخل خارج إطار القانون، مع وضع سقوف زمنية للتنفيذ ومحاسبة كل من يعرقل حقوق المواطنين".

وتابع النجيفي بالقول: "لقد انتهى وقت الدراسة والانتظار وحان وقت التنفيذ، فإن التصويت هو بداية استعادة الحقوق، أما اكتمالها فلن يكون إلا عندما يرى المواطن هذه القرارات مطبقة على أرض الواقع"، مؤكداً استمرار متابعة الملف حتى يعود الحق لأصحابه دون مساومة.

وكان مجلس محافظة نينوى، قد صوّت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بالأغلبية المطلقة، على حزمة قرارات وتوصيات قانونية حاسمة تُلزم الدوائر البلدية والأجهزة الأمنية بالسماح الفوري للمواطنين بالبناء في أراضيهم المستملكة رسمياً بأطراف مدينة الموصل، مع وضع سقف زمني لا يتجاوز 30 يوماً للمباشرة بالتنفيذ الفعلي.

ويتجرع مرارة هذا المنع ما يقارب 30 ألف عائلة موصلية تمتلك سندات ملكية رسمية (طابو صرف)، إلا أنها تُمنع من تشييد منازلها أو التصرف بأراضيها من قبل تلك الجماعات والحشود تحت ذرائع ومخاوف "التغيير الديموغرافي" التي يطلقها ويغذيها سياسيون في المنطقة، مما تسبب بأزمة سكن خانقة وتعطيل لجهود الاستقرار والتوسع العمراني في نينوى".