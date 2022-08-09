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النجف.. 5 فرق إطفاء تشارك بإخماد حريق اندلع في مول تجاري

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-09T13:00:56+0000
النجف.. 5 فرق إطفاء تشارك بإخماد حريق اندلع في مول تجاري

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل بناية مول النور التجاري المشيدة من طابقين في منطقة حي النصر بمحافظة النجف الأشرف ظهر هذا اليوم الثلاثاء. 

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مديرية الدفاع المدني في النجف زجت بخمسة فرق إطفاء تخصصية إضافة إلى العجلات سانده من الحوضيات للاستمرار ضح المياه لفرق الإطفاء واتمام عمليات الإخماد والتبريد لتنهي أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية. 

وأشار البيان إلى أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق في المول التجاري بادئ الأمر  .

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