النجف.. 22 موقعاً عشوائياً لتجميع النفايات في المحافظة

شفق نيوز – النجف

كشف مدير بيئة محافظة النجف، جمال شلاگة، يوم الجمعة، عن وجود 22 موقعاً غير نظامي لتجميع النفايات داخل المحافظة، محذراً من المخاطر البيئية الناتجة عنها.

وقال شلاگة، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "عدد مواقع تجميع النفايات في محافظة النجف يبلغ 24 موقعاً، اثنان فقط منها رسميان حاصلان على الموافقات البيئية، وهما موقع الطمر الصحي الرئيسي في منطقة البحر (عيون الشجيج)، والموقع الآخر المحطة الوسطية الشمالية قرب الحولي".

وأضاف أن "باقي المواقع البالغ عددها 22 موقعاً تعد مخالفة، إذ تفتقر إلى الموافقات الرسمية، وهي موزعة بين محطات وسطية غير مرخصة ومكبات نفايات عشوائية يُطلق عليها خطأً (مواقع طمر صحي)".

وأشار إلى أن "المديرية اتخذت جملة من الإجراءات القانونية بحق هذه المواقع، إذ تم غلق بعضها فعلياً، فيما لا تزال الإجراءات مستمرة بحق مواقع أخرى، وتشمل فرض غرامات مالية، ورفع دعاوى قضائية وصولاً إلى إصدار أوامر بالغلق"، مؤكداً أن "المديرية في حالة متابعة ومواجهة قانونية مستمرة مع الجهات المسؤولة عن هذه المواقع".