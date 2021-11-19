النجف.. أولياء أمور يشكون نقص الكتب المدرسية ويناشدون التربية لحلها

شفق نيوز / بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، وما خلفته من إرباك في المنظومة التعليمية، استقبل الطلبة في محافظة النجف العام الدراسي الجديد بتحديات أبرزها الصحية والحالة الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى تهالك البنى التحتية للمباني ونقص حاد في الكتب المدرسية.

مدير تربية النجف مروان البديري، أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "النقص في تجهيز الكتب المدرسية من قبل وزارة التربية للمحافظة بلغ 30 بالمئة وخاصةً الصفوف الإعدادية"، لافتاً إلى أن "مديرية تربية المحافظة مازالت تسعى لتجهيز المدارس وحل أزمة نقص الكتب".

من جهتها، قالت مديرة متوسطة النجف للبنات، زينب محمد، إن مدرستها تعاني من نقص واضح في تجهيز الكتب المدرسية لاسيما صف الثالث متوسط، والنقص هو مادة اللغة الإنجليزية والعربية".

وأضافت محمد، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "الصف الثاني متوسط يعاني أيضاً من نقص في مادة العلوم، حيث جهزتهم التربية كتاب العلوم الجزء الثاني وهو غير داخل في الخطة الدراسية حسب محذوفات المناهج الدراسية"، مؤكدة أن "ما تقدم يسبب إرباكاً ارباك على مدرس المادة وطالب".

ومن جانبهم، عبر أهالي الطلبة في محافظة النجف، عن استيائهم من مما يحدث من خلل في المنظومة التربوية والتعليمية في العراق.

المواطنة كريمة مهدي، تحدثت لوكالة شفق نيوز، بالقول "هناك مسائل تزيد علينا مصاريف أخرى ونحن نمر بوضع اقتصادي حرج، أصبحنا اليوم مجبرين على استنساخ الكتب المدرسية وتوفيرها إلى أبنائنا وبناتنا وبالتالي هذا يسبب مصروف ثاني على العائلات، مطالبة في الوقت نفسه وزارة التربية، بضرورة "إيجاد حل لمشكلة نقص الكتب لدى التلاميذ".

وكانت وزارة التربية، قد أكدت قبل أسبوعين، استمرار عملية توزيع المناهج الدراسية الجديدة على تلاميذ وطلاب المدارس، فيما أشارت إلى حسم هذا الملف خلال الأيام القادمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، لوكالة شفق نيوز؛ إن "الوزارة لم تطبع أي منهج دراسي لعامين متتالين، واعتمدت على المسترجع من الطلبة وما موجود في المخازن من مناهج دراسية وتم توزيعها على التلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية".

وأضاف إن "المطابع العراقية تعمل بشكل مستمر لإكمال طباعة المناهج للمراحل الدراسية كافة"، لافتا إلى أن "المناهج الدراسية توزع مباشرة من الطابعة إلى المخازن والمديريات وتسلم بعدها إلى التلاميذ والطلاب بواسطة إدارة المدارس".

وتابع فاروق، أن "وزارة التربية لديها 11 مليون تلميذ وطالب مستلمين قسما من المناهج الجديدة بعناوين مختلفة"، مؤكدا أن "خلال الأيام المقبلة ستيم توزيع كافة المناهج الدراسية على جميع الطلبة".