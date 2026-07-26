النجف وطهران تبحثان التنسيق المشترك لإنجاح الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- النجف

بحثت محافظتا النجف وطهران، اليوم الأحد، الاستعدادات الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لتقديم الخدمات للزائرين.

وذكر إعلام محافظة النجف، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن محافظ النجف يوسف گناوي استقبل نظيره محافظ طهران محمد صادق معتمديان، الذي يزور العراق حالياً، بحضور النائب الثاني لمحافظ النجف كرار محبوبة.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا آليات التنسيق المشترك بين حكومتي النجف وطهران، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وركز اللقاء، بحسب البيان، على الاستعدادات الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، وآليات التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في إنجاح الزيارة وتقديم أفضل الخدمات للزائرين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، استقبال أكثر من 1.27 مليون وافد منذ مطلع شهر محرم، حتى يوم أمس السبت.

وأعلنت السلطات الأمنية والصحية في محافظة النجف، دخول الخطط الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) حيز التنفيذ، عبر إجراءات أمنية تعتمد على الجهد الاستخباري والتنظيمي، وخطة صحية واسعة تشمل آلاف الملاكات الطبية وعشرات مفارز الإسعاف والرعاية الصحية، استعداداً لاستقبال ملايين الزائرين.

ويحيي المسلمون الشيعة سنوياً الزيارة الأربعينية، التي تصادف مرور 40 يوماً على عاشوراء، إحياءً لذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).