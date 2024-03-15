النجف وذي قار تكشفان سبب تفشي "الحصبة" وتؤكدان: سجلنا أدنى معدل إصابات

شفق نيوز/ كشفت السلطات الصحية في النجف وذي قار، يوم الجمعة، عن آخر تطورات مرض "الحصبة" في المحافظتين، فيما أوضحتا أسباب تفشي الوباء.

وذكر مدير قسم الصحة العامة في النجف، قيس زوين، لوكالة شفق نيوز، أن "مرض الحصبة المتفشي بالوقت الحالي هو نتيجة موجة عالمية لا تقتصر على العراق فقط، وإنما دول العالم جميعاً تعاني منه، حيث أن طبيعة هذا الفيروس تنتشر كل 4 سنوات وتأتي بطور جديد".

وأضاف أن "ارتفاع الإصابات في العراق يعود لتخلي غالبية المواطنين عن أخذ اللقاحات، بعد ظهور وباء كورونا، وكذلك كثافة التجمعات السكانية وعدم الالتزام بالتوصيات الصحية".

وتابع زوين، أن "النجف لم تسجل لغاية الآن أي وفيات بهذا المرض بعكس المحافظات الأخرى، ولا حتى أعراضاً قوية لدى المصابين، لكن هناك مؤشرات على ارتفاع كبير بالإصابات بين صفوف مواطني المحافظة".

ولفت إلى أن "هناك حملة كبيرة ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة لتلقيح 300 ألف مواطن في النجف".

من جانبه، أوضح مدير قسم الصحة العامة بذي قار، محمد كشاش، لوكالة شفق نيوز، تفاصيل تفشي المرض بمدينة الناصرية وضواحيها، مؤكداً أن "الموقف في ذي قار قياساً بالمحافظات الأخرى أقل من حيث الإصابات، حيث أن المرض في الوقت الحالي هو وباء عالمي".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة قامت بتزويدنا باللقاح الخاص بهذا المرض على شكل وجبات، نتيجة وجود طلب عالمي عليه، وخاصة في الدول الأوروبية والأمريكيتين"، موضحاً أن "سبب تفشي المرض هو عزوف غالبية المواطنين عن أخذ اللقاحات بعد تفشي فيروس كورونا".

وبين كشاش، أن "تفشي الوباء في طريقه نحو النزول بعدما كان يسير بطريقة تصاعدية في المحافظة، حيث سجلت ذي قار الأسبوع الماضي فقط 18 إصابة بالمرض وهي صاحبة الرقم الأقل بعدد المصابين بين المحافظات الأخرى".

وكشفت مصادر مطلعة في المحافظتين لوكالة شفق نيوز، عن "عدد المصابين بمرض الحصبة، حيث تشير الإحصائيات إلى تسجيل أكثر من 500 إصابة خلال الفترة الماضية في المحافظتين".