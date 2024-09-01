النجف وديالى تعطلان الدوام لإحياء مراسم ذكرى وفاة نبي الإسلام

شفق نيوز/ أعلنت الحكومتان المحليتان في النجف وديالى، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر كافة باستثناء الأمنية والخدمية والصحية في المحافظتين، لإحياء مراسم ذكرى وفاة النبي محمد.

وذكر مجلس محافظة النجف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه قرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم الأحد وغداً الاثنين، لإحياء ذكرى وفاة النبي محمد.

واستثنى المجلس الدوائر الأمنية والخدمية من العطلة، وذلك لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لخدمة زائري مدينة أمير المؤمنين.

بدوره وجهّ محافظ ديالى عدنان الشمري بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بذكرى وفاة الرسول في جميع دوائر المحافظة، مبيناً أن الهدف من ذلك فسح المجال لأهالي المحافظة لأداء الزيارة وإحياء ذكرى وفاة الرسول.

وكان مجلس محافظة ذي قار قد قرر في 29 آب/ أغسطس الماضي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية يوم الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد نبي الرحمة ورسول الإنسانية محمد صل الله عليه وآله وسلم، ولإفساح الفرصة لجميع المواطنين لأداء مراسيم الزيارة".

وفي يوم 28 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت محافظة الديوانية "تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم".