النجف.. "وادي السلام" يزدحم بذوي الموتى في يوم إحياء المبعث النبوي (صور)

شفق نيوز- النجف

شهدت مقبرة وادي السلام الكبرى في محافظة النجف، يوم السبت، توافد أعداد كبيرة من الزائرين إحياءً لذكرى المبعث النبوي الشريف (27 رجب)، حيث توجهوا لزيارة قبور ذويهم والدعاء لهم ضمن "أجواء روحانية" تميز هذه المناسبة الدينية السنوية.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، زخماً كبيراً في حركة الزوار والمركبات على المداخل والطرق المؤدية إلى المقبرة، وسط جهود من الأجهزة الأمنية لتنظيم حركة السير وتخفيف الازدحامات التي تتكرر في مثل هذه المناسبات الدينية، بسبب كثافة السيارات والزائرين الذين يأتون من داخل النجف ومحافظات عدة.

وتعد مقبرة وادي السلام أكبر مقبرة في العالم، وتمتد على مساحة واسعة وتحتضن ملايين القبور، ما يجعلها وجهة رئيسية للمواطنين الذين يرتبطون بهذا المكان للدعاء للموتى في المناسبات الدينية.