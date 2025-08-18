النجف.. إنقاذ طفلة ابتلعت عملة معدنية (صور)

شفق نيوز- النجف

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، إنقاذ حياة طفلة في محافظة النجف بعد ابتلاعها عملة معدنية كادت أن تودي بحياتها، حيث علقت في منطقة حساسة أعلى البلعوم وقريبة جداً من القصبة الهوائية.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن حالة الطفلة (11 عاماً) كانت تتطلب تدخلاً سريعاً ومهارة عالية لتجنب مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى انسداد مجرى التنفس، ثقب في المريء أو القصبة الهوائية، نزيف داخلي، أو التهابات حادة.

وأُجريت للطفلة عملية ناظور دقيقة ومعقدة في المستشفى التخصصي لأمراض وجراحة الجهاز الهضمي والكبد في محافظة النجف وتكللت بالنجاح.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أن خطورة موقع الجسم الغريب كانت عالية جداً، ما جعل نجاح العملية إنجازاً طبياً مميزاً.

ونوّهت المستشفى بأهمية توخي الأهالي الحذر عند التعامل مع الدبابيس المعدنية والعملات الصغيرة، خصوصاً مع الأطفال أو أثناء النوم، لتفادي وقوع مثل هذه الحالات الطارئة.