النجف.. إنقاذ حياة امرأة بحرينية بعد غيبوبة استمرت 25 يوماً

شفق نيوز- النجف

أنقذ فريق طبي في مستشفى النجف التعليمي، يوم الأحد، حياة مريضة أربعينية من دولة البحرين دخلت في غيبوبة استمرت 25 يوماً نتيجة مضاعفات مرض السكري، حيث مكثت 50 يوماً في وحدة العناية المركزة، خلال زيارتها للمحافظة.

وذكر أخصائي الباطنية في المستشفى، عاد لطيف جازع الجاسمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المريضة أُدخلت المستشفى وهي تعاني من الحماض الكيتوني السكري، وهو أحد مضاعفات داء السكري، إضافة إلى هبوط شديد في الأوكسجين، وارتفاع ضغط الدم، وعجز كلوي حاد، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتهابات في المسالك البولية، واضطراب شوارد الدم، وارتفاع شديد في مستوى السكر وانصباب رئوي شديد".

وأضاف أنه "بجهود مكثفة ومتابعة حثيثة على مدار الساعة داخل وحدة العناية المركزة، تمكن الفريق الطبي من إعادة المريضة إلى وعيها تدريجياً، حتى استقرت حالتها تماماً، ليتم نقلها إلى ردهة الباطنية لمدة يومين، ثم مغادرتها المستشفى وهي بصحة جيدة، لتعود إلى بلدها سالمة".

وثمن الجاسمي، بحسب البيان، "الجهود الكبيرة التي بذلتها الملاكات الطبية والصحية كافة"، مشيداً بشكل خاص بـ"دور أطباء ومساعدي التخدير في وحدة العناية المركزة، الذين كان لهم دور محوري في إدارة الحالة الحرجة من خلال ضبط المؤشرات الحيوية وتأمين التهوية الصناعية بدقة عالية، مما ساعد على تجاوز المرحلة الحرجة بنجاح".