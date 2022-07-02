النجف.. "أمل وخوف" من القرض الصيني والتربية "تتبرأ" من مدارس الطين

شفق نيوز / كشفت إدارة مديرية تربية النجف، اليوم السبت، عن "معاناة مركبة" تعيشها بشأن ملف الأبنية المدرسية، وفيما أعربت عن "أمل" مقترن بـ"الخوف" من مشروع القرض الصيني لإنهاء الأزمة الحالية، نفت وجود مدارس طينية في المحافظة.

وقال مدير عام تربية النجف، مردان البديري، إن "الأبنية المدرسية تُمثّل المفصل الأول في العملية التربوية، ورغم أهمية هذا الملف، إلّا أن هذا الملف يشكو من جوانب سلبية عديدة في محافظة النجف، منها قلّة التخصيصات المالية لصيانة المدارس، وكذلك المشروع رقم واحد الذي تلكأ في اكمال بناء 38 مدرسة، والتي كانت تربية النجف بحاجة ماسة لها خلال الاعوام الماضية".

وأضاف البديري، أنه "وبعد التواصل مع الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص هذا المشروع، تم استبدال بعض الشركات المتلكئة بشركات أخرى، وبدأت الأخيرة العمل لتعويض التلكؤ الكبير الذي حصل منذ سنوات".

وأوضح مدير التربية، "لدينا 32 بناية مدرسية ضمن تنمية الاقاليم، وهذه البنايات ستدخل أغلبها الخدمة في هذا العام الدراسي".

وبشأن القرض الصيني أوضح البديري تم تسليم العديد من قطع الأراضي إلى المسؤولين عن هذا المشروع في الامانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشار المسؤول التربوي إلى أن "محافظة النجف ظُلمت سابقاً، حيث خصصت لها 40 بناية مدرسية، وهي أقل نسبة بين المحافظات، ووعدتنا الامانة العامة لمجلس الوزراء والمسؤولين عن هذا المشروع بالتعويض في المرحلة الثانية، ولكي لا تكون قلّة الأراضي المدرسية سبباً في عدم تخصيص بنايات أخرى للمحافظة، سلمنا 110 قطع أرض لتكون للنجف حصة كبيرة في المرحلة الثانية للمشروع الصيني".

وتابع البديري، "نأمل أن لا يكون المشروع الصيني كالمشروع رقم واحد ويحصل فيه تلكؤ، كما ونأمل أيضا الانتهاء من المشروع خلال المدة التي حددت له من سنة ونصف إلى سنتين، حينها سيكون موقف البنايات المدرسية في مديرية تربية النجف جيداً".

وفيما يخص المدارس الطينية، أوضح البديري، أن "النجف ليس فيها بنايات طينية كما في بعض المحافظات الجنوبية، والمدارس ثلاثية الدوام قليلة جداً، وستنتهي هذه الحالة عند إكمال بناء بعض البنايات هذا الدوام، ونطمح اكمال هذه المشاريع التي ذكرناها لتكون العديد من مدارس المحافظة أُحادية الدوام، وهذا مستوى الطموح".