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النجف.. معلم يُعنّف تلميذاً من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ"وحشية" ووالد الطفل يقاضيه

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-17T07:39:10+0000
النجف.. معلم يُعنّف تلميذاً من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ"وحشية" ووالد الطفل يقاضيه

شفق نيوز/ أقدم أحد المعلمين في محافظة النجف، على تعنيف تلميذ في الصف الخامس ابتدائي من ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب ما ابلغ به والد الطفل وكالة شفق نيوز.

وقال والد التلميذ (ح. ب. ك) الذي يدرس في الصف الخامس ابتدائي في مدرسة رُشيد الهجري إنه "قدم شكوى في مركز الشرطة ضد المعلم الذي عنّف ولده".

وأوضح أن "ولده يعاني من مشاكل في السمع وأجريت له عدد من العمليات الجراحية منها زراعة قوقعة لتصحيح السمع".

وبين والد التلميذ المعنّف أن "المعلم قام بمعاقبة ولده مع مجموعة من الطلبة حيث اقدم على سحب أذني الطفل بشدة اضافة الى شد شعره الى حد اقتلاع أجزاء منه"، بحسب قوله.

ولفت الى أنه "ابلغ ادارة المدرسة مسبقا عن حالة الطفل وتوصيات طبيب الاختصاص بعدم تعرض منطقة الأذن والرأس الى اي ضربة قد تتسبب بفشل العملية وانتكاس حالة الطفل"، مناشداً "مسؤولي التربية بالتدخل ومحاسبة المقصرين".

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