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النجف.. مصرع واصابة 6 زوار ايرانيين بحوادث مختلفة 

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-11T14:46:34+0000
النجف.. مصرع واصابة 6 زوار ايرانيين بحوادث مختلفة 

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في النجف، اليوم الاحد، بمصرع وإصابة 6 زوار إيرانيين بحوادث سير مختلفة شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "4 زوار إيرانيين أصيبوا إثر تعرضهم لحادث سير على طريق (نجف- كربلاء)، وتم نقلهم للمشفى لغرض تلقي العلاج".

وبين المصدر، ان "الحادث الثاني تمثل باستقبال مركز الطب العدلي في المحافظة جثة زائر إيراني، بعد تعرضه لموت مفاجئ".

وأشار إلى أن "الحادث الثالث كان ناتج عن غرق أحد الزوار الايرانيين في شط الكوفة قرب منطقة الزركة".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني، بمصرع 11 زائراً ايرانياً نتيجة حادث مروري في محافظة بابل، فضلا عن سائق المركبة.

 وفجر أمس السبت، لقي زائرين إيرانيين اثنين مصرعهما وأصيب 15 آخرين بحادث انقلاب عجلة نقل نوع كوستر في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

 

 

 

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