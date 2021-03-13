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النجف.. مصادمات بين المحتجين والأمن في محيط مبنى الحكومة المحلية

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-13T15:20:56+0000
النجف.. مصادمات بين المحتجين والأمن في محيط مبنى الحكومة المحلية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بوقوع مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في محيط مبنى الحكومة المحلية لمحافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية حاولت منع المتظاهرين من الوصول للمبنى الحكومي، ما أدى إلى وقع مصادمات بين الطرفين".

وفي وقت سابق اليوم السبت، تظاهر العشرات من مواطني محافظة النجف للمطالبة بإقالة المحافظ.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين قاموا بإضرام النار في الإطارات، وقاموا بقطع الطرق المؤدية للمبنى، في حين انتشرت القوات الأمنية لمنعهم من اقتحام مبنى المحافظة.

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