النجف.. مرضى "الثلاسيميا" يتظاهرون ضد الإهمال ويطالبون بمقابلة الكاظمي

شفق نيوز / تظاهر عدد من مرضى (الثلاسيميا)، أمام مستشفى الزهراء في محافظة النجف، يوم الأحد، احتجاجاً على إهمالهم من قبل الجهات المعنية، فيما طالبوا بمقابلة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لإيجاد حل لمشكلاتهم.

وأوضح أحد المرضى لوكالة شفق نيوز، أن عدد مرضى الثلاسيميا في المحافظة، يفوق 1400 شخص، وكانت الحكومة قد خصصت 70 مليون دينار لشراء أجهزة مضخات، وسعر الواحدة منها 200 دولار في الأسواق، لكن سعرها الحقيقي كان 600 دولار".

وأضاف أن "هناك إهمالاً واضحاً لمرضى الثلاسيميا، إذ لا توجد زيارات لهم من قبل الجهات المعنية"، مشيراً إلى أن "مطالب المرضى هو إيجاد حل لهذه المشكلة، التي مازالت مستمرة في المحافظة".