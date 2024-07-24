النجف.. متظاهرون غاضبون يقطعون طرقاً حيوية احتجاجاً على تردي الكهرباء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بقيام متظاهرين محتجين على تردي تجهيز الكهرباء في قضاء المشخاب بمحافظة النجف، بقطع الطرق واتساع حجم تظاهراتهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محتجين غاضبين في قضاء المشخاب، لجأوا إلى قطع الطرق في القضاء بالإطارات المحترقة وتوسيع تظاهراتهم، احتجاجاً على تردي تجهيز الطاقة الكهربائية".

يشار إلى أن العشرات من أهالي ناحية الحيدرية في محافظة النجف، خرجوا بتظاهرة سلمية وسط المدينة، قبل أكثر من أسبوع، احتجاجاً على تردي تجهيزهم بالتيار الكهربائي المنقطع عن الناحية منذ صباح ذلك اليوم.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، أن "التظاهرة حافظت على سلميتها إلا أن قوات حفظ النظام حاولت تفريق المتظاهرين ولاحقتهم داخل السوق والأحياء السكنية، ورد المتظاهرون بدورهم على رشق القوات بالحجارة".

وأشار المصدر إلى أن "عمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوات الأمنية، أدت إلى قطع طريق النجف - كربلاء، وغلق سوق الحيدرية ودائرة الكهرباء".