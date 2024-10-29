النجف.. ألفا عقد بلا راتب منذ 6 أشهر (صور)

شفق نيوز/ منذ 6 أشهر لم يستلم نحو ألفي معلم ومدرس من عقود محافظة النجف رواتبهم رغم إكمال إجراءاتهم ومباشرتهم بالوظيفة، وسط اتهامات للحكومة المحلية بـ"التسويف والمماطلة" في معالجة ملفاتهم.

ويلوّح موظفو العقود بالاعتصام المفتوح إذا لم تحل مشكلتهم خلال هذا الأسبوع.

ويقول ممثل عن أصحاب العقود المتظاهرين، بسام الغزالي لوكالة شفق نيوز، إن "العقود المنسّبون إلى دوائر ديوان محافظة النجف، باشروا بالخدمة منذ 6 أشهر، لكن هناك تسويف ومماطلة من قبل ديوان المحافظة لصرف المستحقات المالية رغم إكمال جميع الإجراءات".

ويؤكد الغزالي أن "الكثير من المعلمين والمدرسين تراكمت عليهم الديون نتيجة مباشرتهم بالوظيفة وما تتضمنه من شراء مستلزمات المدرسة وأجور النقل".

وأمهل الغزالي الحكومة المحلية أسبوعاً واحداً، "وفي حال الاستمرار بالتسويف والمماطلة فإننا سنتوجه إلى التظاهر والاعتصام المفتوح أمام ديوان المحافظة ومجلسها".

متظاهر آخر من أصحاب العقود، يقول إن "أصحاب العقود الذي حصل بهم استثناء من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجهون مشكلة في صرف الرواتب".

ويضيف عامر نصر الله لوكالة شفق نيوز أن "أصحاب العقود أكملوا جميع الإجراءات وباشروا بالوظيفة منذ 6 أشهر بلا انقطاع، إلا أن المستحقات لم تصرف لغاية الآن، لأسباب يعزوها البعض إلى إجراءات وزارة المالية والأوامر الإدارية وغير ذلك، لكن هذه لا تستغرق 6 أشهر، بل هي تتطلب شهراً إلى شهرين كأقصى حد".

وهو ما يؤكد "وجود تسويف ومماطلة، وسط تداول أنباء عن وجود عرقلة من بعض الأشخاص لمصالح خاصة"، وفق نصر الله.

ويوضح، أن "أصحاب العقود يعانون حالياً من ضائقة مالية كون بعضهم لا يملك حتى أجور النقل للذهاب لوظيفته، فكيف الحال باستمرار الوضع على هذا الحال لمدة 6 أشهر؟، لذلك نطالب من السوداني بمتابعة هذا الملف شخصياً ومعالجته سريعاً".

وحاولت وكالة شفق نيوز، التواصل مع حكومة النجف المحلية لأخذ توضيح عن سبب هذا التأخير دون استجابة حتى ساعة كتابة هذا التقرير.

لكن رئيس مجلس محافظة النجف، غيث شبع، قال لوكالة شفق نيوز، إنه "تم توجيه كتاب للمحافظ يوسف كناوي عن سبب تأخر صرف الرواتب، وعلى إثره شكل المحافظ لجنة وحدد يومين للرد على استفسار مجلس المحافظة".