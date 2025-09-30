النجف.. لص يسطو على منزل ويتسبب بوفاة صاحبه فزعاً

شفق نيوز- النجف

افاد مصدر امني في النجف، يوم الثلاثاء، بأن مواطن مسن توفي فزعاً نتيجة تعرضه لمحاولة سرقة منزله وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "مواطناً في السبعينيات من عمره، توفي نتيجة تعرضه لنوبة قلبية سببها الخوف الشديد أثناء محاولة سرقته من قبل أحد اللصوص داخل منزله بمنطقة حي النصر وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبحسب المصدر، فإن "أهل المتوفي عثروا على بطاقة تعريفية سقطت من السارق أثناء الهرب من المنزل، وقاموا بإبلاغ القوات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق السارق".