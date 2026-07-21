النجف.. قوة أمنية تداهم مديرية التسجيل العقاري وتعتقل موظفين

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية نفذت عملية دهم وتفتيش لمديرية التسجيل العقاري الشمالي في محافظة النجف، أسفرت عن اعتقال موظفين اثنين بموجب أمر قضائي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة كبيرة من "سوات" حاصرت مبنى مديرية التسجيل العقاري الشمالي في النجف، قبل أن تنفذ عملية دهم وتفتيش للمديرية.

وأضاف، أن العملية نُفذت بموجب أمر قضائي، وأسفرت عن اعتقال موظفين اثنين من قسم الصادرة في المديرية، دون الكشف عن أسباب الاعتقال أو مزيد من التفاصيل.