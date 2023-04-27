النجف في 4 ايام.. 7 حالات انتحار وإنقاذ إحداها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الخميس، بأن المحافظة سجلت خلال الايام الاربعة الماضية 7 حالات انتحار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الأجهزة الأمنية سجلت 7 حالات انتحار خلال 4 أيام فقط، بينها 5 حالات في 48 ساعة".

وبين المصدر، ان "حالات الانتحار توزعت بين 5 شباب، و2 نساء"، لافتا إلى أن "إنقاذ حالة واحدة من هذه الحالات لفتاة في الكوفة".

واضاف، أن "الطرق التي تمت بها حالات الانتحار تنوعت بين الغرق والشنق"، مشيرا إلى أن "الأجهزة المختصة والأمنية تحقق في ملابسات هذه الحالات، وتدرس أسباب انتشار هذه الظاهرة الدخيلة".

وفجر اليوم الخميس، سجلت العاصمة بغداد ثلاث حالات انتحار، أبرزها محاولة فاشلة لزوجين وصيدلاني وفتاة صغيرة.