النجف.. عشريني وفتاة ينهيان حياتهما شنقاً في ثالث حالة انتحار خلال ساعات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بتسجيل حالتي انتحار في المحافظة لفتاة وشاب هي الثالثة خلال أقل من 24 ساعة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله بمنطقة الوقف في قضاء الكوفة وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "فتاة اقدمت أيضا على الانتحار شنقاً داخل منزلها وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "أسباب حالتي الانتحار ما تزال غامضة"، مشيرا الى "نقل الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

وكانت النجف سجلت حالة انتحار خلال الساعات الماضية لامرأة حرقاً داخل منزلها بسبب خلافات مع زوجها.