النجف.. ضبط 11 متلاعباً ومزوراً بنقل ملكية عقارات الدولة

شفق نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الأحد، بأنها كشفت عمليات تلاعب وتزوير ونقل ملكية عقارات في مُديرية بلدية النجف، مُبينةً أنه تم ضبط (11) مُتهماً خلال تلك العمليات.

وقالت الدائرة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات مكتب تحقيق النجف نفذت عملية ضبط لـ(5) مُوظفين في مُديرية البلدية؛ لقيامهم بالتلاعب والتزوير ونقل ملكية عدة عقارات تعود ملكيتها إلى الدولة بأسماء عدد من الأشخاص، بصورة غير قانونية، موضحةً أن المُتهمين استغلوا سرقة وحرق الأضابير والسجلات القديمة وقاموا بفعلتهم، مشيرةً إلى أن عملية الضبط تمت وفقاً لأحكام المادة (289) من قانون العقوبات.

وتابعت إنه تم ضبط (6) من مُوظفي ورشة صيانة الآليات في بلدية النجف؛ على خلفية قيامهم بالتلاعب في استمارة كشف صيانة آليات البلدية وإجبارهم سائقي الآليات بالتوقيع على محضر كشف "فارغ"، ثم يقومون بملء الاستمارات وإضافة أعطال ومبالغ وهمية في المحاضر، فيما قرر قاضي التحقيق المُختص توقيف المُتهمين الذين تم ضبطهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقويات.