النجف.. رجل يقتل زوجته قبل أن يلقى حتفه

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الجمعة، بان رجلا قتل زوجته قبل أن يلقى حتفه هو الاخر بعد ساعات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "رجلا أقدم على زوجته فجر اليوم داخل منزلهما بمنقطة حي الشرطة وسط مدينة النجف، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف، أن "الشرطة عثرت لاحقا على جثة الرجل مساء اليوم"، مبينا أن "التحقيقات الأولية تفيد بأن الرجل أقدم على الانتحار".

وأشار المصدر إلى أن "الرجل وزوجته تركا خلفهما 3 اطفال احدهم رضيع"، لافتا إلى أن "خلافات نشبت بين الرجل وزوجته نتيجة تناول الأول مواد مخدرة".