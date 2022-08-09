النجف.. إخماد حريق ثانٍ وإصابة مدني بهجوم مسلح

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع داخل المدينة المائية في النجف ، وهو الحادث الثاني من نوعه بالمحافظة

وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل كرفان مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال مخالف متخذ كوفي شوب داخل المدينة المائية في محافظة النجف.

وأضاف البيان أن الفرق استنفرت وطوقت الحادث وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المرافق الترفيه والملعب الخماسي المجاور إلى موقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

وعلى الصعيد الامني أفاد مصدر في المحافظة، بأن مجهولين يستقلون عجلة صالون فتحوا نيران اسلحتهم على مواطن من اهالي الحي العسكري وسط مدينة النجف، ما أسفر عن إصابته بعدة رصاصات في جسده نقل على اثرها المستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة.

وظهر اليوم الثلاثاء، سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل بناية مول النور التجاري المشيدة من طابقين في منطقة حي النصر بمحافظة النجف.