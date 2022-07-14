النجف.. خطة زراعية لا تسد الاحتياج ومخاوف تساور الفلاحين

شفق نيوز/ أكدت مديرية زراعة النجف، يوم الخميس، أن الخطة الزراعية لهذا العام لا تكفي لسد احتياج البطاقة الغذائية، فيما أعربت عن مخاوف تساور فلاحي المحافظة، بسبب أزمة شح المياه.

وقال مدير عام زراعة النجف، منعم شهيد الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المساحة المزروعة هذا العام هي ثلاثة آلاف وخمسمائة دونم، من الخطة الرئيسية، والبالغة 212 ألف دونم، فهذه المساحة تمثل 3% من المساحة المزروعة خلال الأعوام السابقة".

وأضاف الفتلاوي، أن "الهدف من زراعة هذه المساحة هو الحفاظ على صنف العنبر لكونه صنف مهم، فلا يوجد هذا الصنف إلا في العراق وفي محافظة النجف خصوصاً".

وأشار إلى أن "محافظة النجف تمتاز منذ القدم بتخصصها الزراعي، والمحصول الرئيسي في المحافظة هو العنبر، ويعتبر هوية للمحافظة، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي من زراعة هذه المساحة هو المحافظة على صنف العنبر فقط، لا لسد احتياج البطاقة الغذائية".

ولفت الفتلاوي، إلى "قلق كبير يساور الفلاحين من عدم توفر الحصة المائية للمحافظة، فأزمة شح المياه تضرب العراق والعالم، كما أن مناطق جنوب النجف تعاني من نقص مياه الشرب، لهذا يجب توفير معالجات لحل أزمة المياه".