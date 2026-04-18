النجف.. حظر الطيران الزراعي يزيد خطر إصابات النخيل بـ"الدوباس"

شفق نيوز- النجف

كشف مدير زراعة النجف، منعم شهيد الفتلاوي، يوم السبت، عن توقف حملات مكافحة حشرة الدوباس بالرش الجوي بسبب الأوضاع الأمنية، مؤكداً استمرار عمليات المكافحة بالرش الأرضي للحد من انتشار الإصابة في بساتين النخيل.

وقال الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية زراعة النجف تقوم بتحديث أعداد أشجار النخيل سنوياً وفق الخطة المعتمدة من وزارة الزراعة، عبر قسم الإحصاء والتدريب والتطوير"، مبيناً أن "المحافظة تضم عشر وحدات إحصائية تتولى عملية العدّ السنوي لأشجار النخيل".

وأضاف أن "أبرز أصناف النخيل المنتشرة في النجف هي الزهدي، والخستاوي، والخضراوي، والمكتوم، وغيرها"، مشيراً إلى أن "عدد أشجار النخيل في المحافظة بلغ خلال عام 2025 نحو 1,026,461 نخلة".

وأوضح الفتلاوي أن "مديرية الزراعة تنفذ سنوياً عدة حملات لمكافحة الآفات الزراعية، تبدأ بحملة معالجة خياس طلع النخيل ولفحة الجريد على السعف، تليها حملات مكافحة حلم الغبار، وحشرة الحميرة، ثم حملة الرشة الربيعية، وصولاً إلى مكافحة حشرة الدوباس بجيلين ربيعي وخريفي".

وبيّن أن "مساحة مكافحة حلم الغبار في الرشة السباتية بلغت 600 دونم، فيما شملت حملة خياس الطلع ولفحة الجريد مساحة 2366 دونماً، بينما بلغت مساحة مكافحة حشرة الدوباس 788 دونماً، ومكافحة حشرة الحميرة 1365 دونماً، إضافة إلى مكافحة حلم الغبار على مساحة 2500 دونم".

وأشار إلى أن "خطة المكافحة الجوية لحشرة الدوباس كانت تستهدف مساحة 2100 دونم، إلا أن الظروف الأمنية أدت إلى إيقاف الطيران، ما دفع المديرية إلى اعتماد الرش الأرضي بديلاً، حيث بلغت المساحة التي تمت معالجتها أرضياً 2188 دونماً".

وأكد الفتلاوي أن "جميع عمليات المكافحة تُنفذ مجاناً للمزارعين باستخدام مبيدات ذات مناشئ عالمية رصينة"، لافتاً إلى "إطلاق حملة للكشف والتحري عن سوسة النخيل الحمراء الهندية التي بدأت بالانتشار في بساتين العراق، وتسجيل إصابة محدودة في ناحية الحيدرية تمت السيطرة عليها".

ولفت إلى أن "تنفيذ الرش الجوي يتطلب تنسيقاً مع وزارة الدفاع/طيران الجيش، إلا أن القيود الأمنية المفروضة على حركة الطيران حالت دون تنفيذ الحملة هذا العام، كما تعذر استخدام الطائرات المسيّرة للسبب ذاته".

وأكمل أن "فرق المكافحة تركز حالياً على البؤر الشديدة والمتوسطة للإصابة رغم صعوبة العمل بالرش الأرضي مقارنة بالرش الجوي"، محذراً من أن "تأخر المكافحة أو استخدام مبيدات غير مناسبة يؤدي إلى ارتفاع نسب الإصابة".

وخلص إلى أن "حشرة الدوباس هي الآفة الوحيدة التي تعتمد المكافحة الجوية، بينما تتم مكافحة بقية الآفات بالرش الأرضي"، موضحاً أن "الحشرة تؤثر مباشرة على النخلة عبر تغذيتها على الأنسجة النباتية، ما يؤدي إلى ضعف إنتاج التمور كماً ونوعاً".