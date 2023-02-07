النجف.. حادث يودي بحياة رجل دين وإصابة عائلته واعتقال فتى حاول احراق مدرسة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الثلاثاء، بمصرع واصابة 4 أشخاص بحادث سير مروع شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحادث وقع على الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء، بين عجلتين صالون وأدى لمصرع شخص (رجل دين) وإصابة زوجته وبناته بجروح خطرة نقلوا على اثرها لاقرب مركز صحي لتلقي العلاج، فيما ارسلت الجثة للطب العدلي".

من جانب آخر، بين المصدر، ان "حارس مدرسة ثانوية حلب في قضاء الكوفة تمكن من اعتقال فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، بعدما حاصره داخل ادارة المدرسة التي كان ينوي حرقها، حيث تم تسليمه للأجهزة الامنية في منطقة الحادث ".