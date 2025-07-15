النجف.. توقيف شرطيين لعدم "إلقاء السلام" على المحافظ

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الثلاثاء، بأن مسؤول حماية محافظ النجف وجه بإيداع شرطيين اثنين في التوقيف "الانضباطي" لمدة خمسة أيام.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشرطيين المنتسبين إلى مركز شرطة ميثم التمار، كانا في واجب رسمي داخل مستشفى الحكيم تزامناً مع زيارة محافظ النجف يوسف كناوي لتفقد أوضاع المستشفى".

وأضاف أن "الإجراء التأديبي بحق الشرطيين جاء على خلفية عدم قيام الشرطيين بالمبادرة بإلقاء السلام على المحافظ أثناء تواجده في المستشفى".