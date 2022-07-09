النجف تواجه الحمى النزفية بإجراءات صارمة و"شهادات صحية" لكل حيوان

شفق نيوز/ كشف المستشفى البيطري التعليمي في النجف، يوم السبت، عن اعتماد "الشهادات الصحية" للحيوانات ضمن إجراءات مكافحة الحمى النزفية، مستبعداً انتهاء المرض في وقت محدد.

وقال مدير المستشفى، فارس منصور كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "حملات تعقيم المواشي وحضائرها وأماكن بيعها متواصلة، وكل حيوان يتم رشه بالمبيدات يُمنح شهادة خاصة بذلك، كما تُعتمد تلك الشهادة في عملية نقل الحيوان داخل المدن، ويسمح بذبح الحيوان بعد مرور 14 يوماً من اصدار الشهادة".

وبين ان "حملات التعقيك تهدف إلى القضاء على حشرة القراد الناقلة لمرض الحمى النزفية".

واستبعد كاظم أن يكون هناك "موعداً لانتهاء الحمى النزفية يمكن التنبؤ به، لكن في الوقت نفسه الوضع الصحي مسيطر عليه، ونسعى للقضاء على هذا المرض من خلال تعاون الجميع".

ولفت إلى أن "السيطرة على المرض تتطلب تعاون مختلف الجهات، فلا يقتصر ذلك على الجهات الصحية والبيطرية، وإنما على الأجهزة الأمنية وحتى المواطن، فهي عملية تكاملية، وعلى الجميع التعاون فيها من أجل الصحة العامة".

وتشدد الجهات الصحية في العراق الرقابة على عمليات ذبح الأضاحي لمنع الذبح العشوائي في عموم المحافظات، في خطوة تأتي للحد من تفشي إصابات الحمى النزفية الآخذة في الانتشار.

وأشارت أحدث إحصائية لوزارة الصحة أمس الجمعة، إلى تسجيل 3 إصابات جديدة بالحمى النزفية خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الكلي إلى 240 حالة بينها 39 وفاة.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.